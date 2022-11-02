Зернова угода і повернення полонених: про що говорили Зеленський та Ердоган

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це відбулося у середу, 2 листопада.

Про що говорили президенти

Вони обговорили кроки з повернення українських полонених з Росії та "зернову угоду". Також Володимир Зеленський підкреслив, що у питанні політв'язнів Україні важлива підтримка Туреччини.

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Під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України,

– сказав Володимир Зеленський.

Ердоган говорив з Путіним

Нагадаємо, що після атаки на російські кораблі у Севастополі Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". Ба більше, там вважають, що Україна використовує зерновий коридор для ударів по Росії. А відтак заявили, що рух суден коридором безпеки є неприпустимим.

Таке рішення Росії засудили і США, і ЄС. Також втрутилася й Туреччина, яка підтримувала угоду про експорт зерна.

Для розв'язання проблеми та продовження діяльності зернової ініціативи, яка успішно діяла до сьогодні, міністр оборони Хулусі Акар продовжує зустрічатися та координувати дії зі своїми співрозмовниками,

– повідомили тоді у відомстві.

Заяву Росії не дотримуватися домовленостей щодо експорту зерна прокоментував також президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що зерновий коридор довів свою важливість, а тому "Туреччина продовжуватиме свої зусилля, щоб служити людству".

Уже на наступний день, 1 листопада, Ердоган подзвонив Путіну. Відомо, що під час дзвінка сторони обговорювали останні події російсько-української війни, а також "зернову угоду". А уже після дзвінка Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі, заявивши, що вона нібито отримала "письмові гарантії" від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій.

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