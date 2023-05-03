У Росії димітиме в кожній хаті: політтехнолог припустив мету візиту Зеленського у Фінляндію

Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії, де зустрінеться з президентом країни Саулі Нііністьо. Їхні перемовини стосуватимуться зокрема оборони, підтримки України та двосторонніх відносин.

Політтехнолог Юрій Подорожній зазначив, що візит президента України до Фінляндії, яка 4 квітня стала 31 членом НАТО, викликає в Росії паніку та істерику. Про це він розповів 24 Каналу.

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Демонстрація серйозних намірів

На його думку, в країні-агресорці щодо цього димітиме в кожній хаті, в якій будуть спостерігати за цим візитом на російському телебаченні. І це буде топновина в російському інформаційному просторі сьогодні.

Цей візит важливий з точки зору демонстрації Україною наших серйозних намірів щодо саміту НАТО у Вільнюсі. Президент Зеленський їде до країни, яка щойно вступила до Північноатлантичного альянсу і демонструє, що ми там маємо бути також,

– наголосив політтехнолог.

Політтехнолог про візит Володимира Зеленського до Фінляндії: дивіться відео

Юрій Подорожній зауважив, що попри всі заяви, які надходять з Заходу в Україну, мовляв, ще не на часі вступати нам до НАТО і це можливо тільки після війни, Зеленський демонструє: Україна прагне до НАТО сьогодні.

Вступ України в НАТО

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в день, коли Фінляндія стала членом НАТО, заявив, що Україна теж приєднається до Альянсу. Проте він зазначив, що "спочатку треба забезпечити перемогу України", і тільки після неї давати обіцянку.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов допустив, що Україна стане членом НАТО ще до завершення війни з Росією. За його словами, світ зараз непередбачуваний, і він не виключає, що це може статися у будь-який момент.

Постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що вважає приєднання України до НАТО питанням часу. Як заявила вона, Росії було повідомлено про те, що вона не має права голосу в питаннях розширення Альянсу. І тому питання вступу України до НАТО розв'язуватимуть український народ та країни Альянсу.