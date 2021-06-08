Зеленський готує для Європи низку пропозицій щодо безпеки України, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що президент Володимир Зеленський наразі готує низку пропозицій для європейських партнерів. За його словами, стосуватимуться вони безпеки України.
Про це спікер української делегації у Тристоронній контактній групі повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
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Зеленській готує пропозиції для Європи
Олексій Арестович зазначив, що мова йде про пропозиції, які стосуються:
- енергетики – будівництво "Північного потоку-2";
- безпеки у Чорному морі;
- питання Кримського півострова;
- російської агресії на Сході України.
Це комплекс питань, які нас турбують, і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони повинні поводитися, як партнери,
– сказав він.
Речник наголосив, що у питаннях безпеки Україна щодня проводить переговори з європейськими партнерами та США.
Насамкінець Олексій Арестович додав, якщо "Північний потік-2" таки запустять, то потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.Зверніть увагу! Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати разом з іншими членами НАТО повинні збільшити допомогу в сфері безпеки для України. Це допоможе вигнати російських окупантів з Донбасу та закінчити війну.