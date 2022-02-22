Зеленський готує звернення до українців через ситуацію на Донбасі

Володимир Зеленський повідомив, що якнайшвидше готує звернення до українців. Президент наголосив: обговорення поточної ситуації з іноземними колегами вже стартували.

Зеленський розповів, що вже провів розмову з Борисом Джонсоном – прем'єр-міністром Великої Британії. Далі в українського лідера заплановані ще щонайменше два важливих телефонних дзвінки.

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Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення,

– повідомив Зеленський.

Далі заплановані розмови з:

Реджепом Ердоганом – президентом Туреччини.

Шарлем Мішелем – президентом Європейської ради

РНБО перейшла на роботу 24 на 7

Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, цинічно "визнав" окупантів на Донбасі. Це рішення вже різко засудили у США, ЄС та НАТО.

Володимир Зеленський екстрено скликав засідання РНБО.

Згодом короткий брифінг провів Олексій Данілов. Він заявив, що РНБО переходить у режим роботи 24 на 7. Усі перебувають на своїх робочих місцях.

Данілов наголосив: "ми чітко розуміємо, що територія нашої країни – це Крим та всі області, які входять до нашої території, відповідно до Конституції".

Допис Зеленського:

Після засідання #РНБО обговорив поточну ситуацію з @BorisJohnson. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з @eucopresident та @RTErdogan.