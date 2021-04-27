Перевіряємо готовність, – Зеленський побував на позиціях українських військових на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Херсонську область. Глава держави відвідав військові позиції, які розташовані безпосередньо на межі з окупованим Кримом.

Зеленського ознайомили з оперативною обстановкою та системою укріплень. Також президент мав змогу оглянути бліндаж та окопи.

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Зеленський наголосив, що війська мають бути напоготові

Час глава держави приділив і спілкуванню з військовослужбовцями, які тут несуть службу. Після цього Зеленський навідався у базовий табір українських військових. Він розташований поблизу села Чаплинка. Президенту показали спальний та санітарний модулі, а також спортзал.

Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, наших бригад. Дуже важливо як на передовій, так і в резерві бачити стан наших військових, стан нашої армії – технічний і психологічний,

– розповів Зеленський.

Глава держави наголосив: те, що армія Росії відійшла від кордонів – не означає, що вона не може повернутись, отож потрібно бути повсякчас напоготові.

Зеленський передав тепловізори та прилади нічного бачення

Зеленський також поспілкувався з медиками та запитав їх про проведення вакцинації. Військовим президент привіз прилади нічного бачення та тепловізори.

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