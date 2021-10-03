Зеленський хоче домогтися повернення Саакашвілі в Україну

Український політик та колишній очільник Грузії Міхеіл Саакашвілі 1 жовтня повернувся на батьківщину після 8 років перебування за кордоном. Його одразу ж затримали грузинські правоохоронці. Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь цієї ситуації.

Як заявив український президент під час брифінгу у Трускавці, Україна домагатиметься повернення Саакашвілі, адже він є громадянином нашої країни.

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Президент України зауважив, що опікується поверненням громадян України на батьківщину.

Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується. Всі інституції, зокрема МЗС і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими урядами, на рівні розмов прем'єрів, ми всі будемо цим займатися,

– підкреслив Зеленський.

Раніше подібну думку висловив і очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він заявив, що наше Міністерство закордонних справ буде підтримувати Саакашвілі, бо він громадянин України. Глава МЗС заявив, що "кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду".

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