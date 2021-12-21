Зеленський хоче розширити старі й підписати нові угоди про зону вільної торгівлі
Джерело:Укрінформ
Президент Володимир Зеленський каже, що слід розширити угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Канадою й Ізраїлем. Крім того, він розраховує на початку 2022 року підписати таку угоду з Туреччиною.
Української продукції за кордоном має більшати. Про це президент заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".
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Ми маємо розширювати угоди про ЗВТ з ЄС, Канадою, Ізраїлем, фіналізуємо, дуже в це вірю, ЗВТ з Туреччиною. Хотілося б зробити це на початку наступного року, коли буде візит президента Ердогана в Україну,
– наголосив Зеленський.
Шукати нові ринки
За словами глави держави, потрібно рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними партнерами.
Крім цього, Україна не використовує потенціал ринків Індії, Китаю, Латинської Америки, країн Близького Сходу та Африки. Зеленський вважає, що треба шукати нові ринки та відходити від шаблонів.
Президент констатував, що саме економіка і спільний економічний інтерес тих чи інших держав зміцнює політичне партнерство між країнами.
Що треба знати про зону вільної торгівлі
- Зона вільної торгівлі – це такий тип міжнародної інтеграції, за якого між країнами-учасниками скасовують міжнародні збори та податки, певні кількісні обмеження у взаємній торгівлі тощо.
- Ще у грудні 2020 року Україна готувалась до переговорів з Єгиптом, Йорданією, Індонезією і Китаєм щодо створення ЗВТ.
- З 1 січня 2021 року почала діяти угода про ЗВТ з Ізраїлем.
- Важливо, що Україна має намір створити зону вільної торгівлі зі США. Це питання піднімали під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Наразі ведуть перемовини.