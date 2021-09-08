Зеленський хоче швидкий результат, – Малюська про закон щодо олігархів

Довкола законопроєкту щодо олігархів – чимало критики. Проте результату, який може забезпечити закон, очікують якомога швидше.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів міністр юстиції України Денис Малюська. За його словами, наразі президент України розуміє усі державні інструменти, які можна використовувати для справжньої боротьби з олігархами.

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"Меседж президента й ідея були прості – він хоче швидкий результат. Щоб його виборці не чекали ще 20 років, щоб побачити те, як у нас нарешті ефективно запрацювала судова система, Антимонопольний комітет і правоохоронні органи. Й олігархи врешті-решт потрапили під заслужений пресинг державної машини", – сказав Малюська.

Який результат закону очікують

Він пояснив, що результат у 2021 році або у першій половині 2022 року – це те, що може забезпечити законопроєкт про олігархів. Конфлікт інтересів, який притаманний олігархам, тобто олігарх – і в економіці, і у владі, і у медіа, має припинити своє існування.

Щоб олігархи обрали – вони у політиці чи вони у бізнесі. І щоб вони просто перестали займатися промиванням мізків на політичну тематику громадянам,

– сказав міністр юстиції.

На його думку, потрібно, аби політика стала європейською, де б за кожною партією не "маякувала" фігура олігарха, чи за державним підприємством не стояла бізнес-структура, на якій вона живе і паразитує.

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Закон щодо олігархів: головне

15 квітня Володимир Зеленський під час засідання Ради нацбезпеки і оборони ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні. Вже у червні президент вніс документ у парламент.

1 липня законопроєкт про олігархів Верховна Рада підтримала в першому читанні.

Водночас українці несерйозно налаштовані щодо законопроєкту – згідно з опитуванням КМІС, 56,4% громадян вважають, що він не є загрозою для олігархів.

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