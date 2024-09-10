Зеленський хоче закінчити війну восени та покладається на міжнародний тиск на Росію, – EFE

Іспанська агенція EFE проаналізувала, що відомо про план перемоги Зеленського. Український президент хоче тиснути на Москву через операцію ЗСУ в Курській області, але на рішення Кремля також впливатимуть Пекін і Делі.

Про те, що Зеленський представить Байдену план перемоги, заявив сам президент 27 серпня на пресконференції. План також мають побачити Камала Гаріс і Дональд Трамп як кандидати в президенти. Згодом повідомили, що він містить чотири головні пункти: наступ у Курській області, глобальну безпеку, примус Росії до закінчення війни та стабілізацію української економіки.

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Курськ як ключ до перемоги

На "Рамштайні" 6 вересня лідер нашої держави заявив, що війна може закінчитися вже восени. Але це залежить від того, наскільки сильний тиск на агресора будуть чинити союзники України.

Усвідомлюючи відсутність хороших перспектив на лінії фронту і стикаючись з ризиком зменшення військової допомоги з боку деяких ключових союзників, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті закінчити війну цієї осені, і покладається на міжнародний тиск на Росію для досягнення миру на умовах, прийнятних для Києва,

– пишуть журналісти.

В Італії гарант зустрівся з делегацією Конгресу США, де говорив про деякі деталі плану перемоги.

Головна мета цього плану – звісно, примусити Росію закінчити війну. Київ планує цього досягти завдяки тому, що контролює частину Курської області, а тому може тиснути на Кремль.

"Окрім можливості обміну окупованими територіями між Києвом і Москвою, план також включає економічну складову і пропозиції щодо ролі, яку Київ повинен відігравати в міжнародній архітектурі безпеки, пояснив Зеленський. Четвертий блок документа детально описує заходи, яких необхідно вжити для припинення військової агресії Росії проти України", – наводять деталі у ЗМІ.

Другий саміт миру має пройти до кінця року. Туди Україна планує запросити і Росію. Організація саміту триватиме паралельно до презентації плану перемоги партнерам.

Україна прагне, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію і змусили її прийняти мир на умовах, запропонованих Києвом. Утім, поки не ясно, чи тотожні план перемоги та документи, які готують до саміту миру.

На Путіна будуть впливати Китай та Індія

Медійники звернули увагу, що позиція цих країн поки що ближча до Росії, аніж до України. Тож Києву доведеться постаратися. До того ж Китай і Бразилія просувають мирний план щодо війни в Україні, який вигідний для Росії.

А в Камали Гарріс наразі не підтвердили зустріч із Зеленським під час Генасамблеї ООН у США. Імовірно, саме там український очільник мав представити кандидатці план перемоги України.