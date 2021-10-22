Зеленський хоче збільшити транзит газу через Україну й пропонує Росії 50% знижки

Володимир Зеленський закликав збільшити транзит газу через українську територію. Президент вважає, що у такий спосіб вдасться захистити Європу від "тарифного шоку".

Глава держави запевнив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не лише, аби внормувати ситуацію. А й забезпечити європейцям захист від тарифного шоку протягом найближчих років.

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Україна пропонує Росії знижку в 50%

Водночас політик звернув увагу на те, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах. Ба більше, держава готова надати знижку на транзит.

Що передувало пропозиції Зеленського

Європа вже близько місяця перебуває на межі енергетичної кризи, а ціни на газ продовжують бити рекорди. Низці підприємств доводиться тимчасово закривати виробництва через дороге утримання.

У Росії стверджують, що готові збільшити поставки блакитного палива до Європи. Втім, аби це сталося, країна-агресорка вимагає надання дозволу для запуску "Північного потоку-2".

Згодом Володимир Путін назвав новий "аргумент" проти транзиту газу через Україну. Він вдав, що турбується про європеців й вигадав, що новий російський газопровід нібито є екологічнішим.

Президент Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є потужною енергетичною зброєю у руках Росії. При цьому, ніхто не знає, яких наслідків від неї очікувати.

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що Володимир Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу.

Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький застеріг, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність. Мовиться й про загрози банкрутства.