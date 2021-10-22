Зеленський хоче збільшити транзит газу через Україну й пропонує Росії 50% знижки
22 жовтня 2021 , 20:47Читать новость на русском
Джерело:La Libre
Володимир Зеленський закликав збільшити транзит газу через українську територію. Президент вважає, що у такий спосіб вдасться захистити Європу від "тарифного шоку".
Глава держави запевнив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не лише, аби внормувати ситуацію. А й забезпечити європейцям захист від тарифного шоку протягом найближчих років.
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Україна пропонує Росії знижку в 50%
Водночас політик звернув увагу на те, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах. Ба більше, держава готова надати знижку на транзит.Зверніть увагу! Як пише Bloomberg, Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку у 50% на транзит газу в Європу.
Що передувало пропозиції Зеленського
- Європа вже близько місяця перебуває на межі енергетичної кризи, а ціни на газ продовжують бити рекорди. Низці підприємств доводиться тимчасово закривати виробництва через дороге утримання.
- У Росії стверджують, що готові збільшити поставки блакитного палива до Європи. Втім, аби це сталося, країна-агресорка вимагає надання дозволу для запуску "Північного потоку-2".
- Згодом Володимир Путін назвав новий "аргумент" проти транзиту газу через Україну. Він вдав, що турбується про європеців й вигадав, що новий російський газопровід нібито є екологічнішим.
- Президент Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є потужною енергетичною зброєю у руках Росії. При цьому, ніхто не знає, яких наслідків від неї очікувати.
- Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що Володимир Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу.
- Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький застеріг, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність. Мовиться й про загрози банкрутства.