Зеленський хоче збільшити транзит газу через Україну й пропонує Росії 50% знижки

22 жовтня 2021 , 20:47
Читать новость на русском

Джерело:

La Libre

Володимир Зеленський закликав збільшити транзит газу через українську територію. Президент вважає, що у такий спосіб вдасться захистити Європу від "тарифного шоку".

Глава держави запевнив, що потужностей з прокачування газу через Україну достатньо не лише, аби внормувати ситуацію. А й  забезпечити європейцям захист від тарифного шоку протягом найближчих років.

Читайте також Випробування холодом: чим загрожує Зеленському енергетична криза

Україна пропонує Росії знижку в 50%

Водночас політик звернув увагу на те, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах. Ба більше, держава готова надати знижку на транзит.

Зверніть увагу! Як пише Bloomberg, Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку у 50% на транзит газу в Європу.

Що передувало пропозиції Зеленського

  • Європа вже близько місяця перебуває на межі енергетичної кризи, а ціни на газ продовжують бити рекорди. Низці підприємств доводиться тимчасово закривати виробництва через дороге утримання. 
  • У Росії стверджують, що готові збільшити поставки блакитного палива до Європи. Втім, аби це сталося, країна-агресорка вимагає надання дозволу для запуску "Північного потоку-2".
  • Згодом Володимир Путін назвав новий "аргумент" проти транзиту газу через Україну. Він вдав, що турбується про європеців й вигадав, що новий російський газопровід нібито є екологічнішим.
  • Президент Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є потужною енергетичною зброєю у руках Росії. При цьому, ніхто не знає, яких наслідків від неї очікувати.
  • Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що Володимир Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу.
  • Водночас польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький застеріг, що влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність. Мовиться й про загрози банкрутства.
Автор: Ірина Буртик