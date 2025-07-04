Зеленський, імовірно, поговорив з Трампом: Єрмак заявив про "важливу розмову"
- Андрій Єрмак заявив про важливу розмову між президентами, ймовірно, між Зеленським і Трампом.
- Розмова відбулася після невдалої розмови Трампа з Путіним.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про "дуже важливу розмову між президентами". Імовірно, мовиться про Зеленського й Трампа.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Єрмака.
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Що сказав Єрмак про розмову політиків
У четвер, 3 липня, Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якою він був дуже розчарований. Очікувалося, що наступного дня, 4 липня, американський лідер поговорить з Зеленським.
Андрій Єрмак заявив, що відбулася дуже важлива розмова між президентами.
Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро,
– написав він.
Журналіст пізніше підкреслив, що розмова Зеленського та Трампа тривала 40 хвилин, а розмовляли політики про ескалацію російських ударів по Україні та постачання Києву систем протиповітряної оборони.
Своєю чергою, Володимир Зеленський прокоментував розмову, назвавши її важливою та корисною. Серед тем, що обговорили політики:
- російські повітряні удари по Україні,
- ситуація на фронті,
- можливості щодо ППО,
- майбутня зустріч команд,
- спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва
- взаємні закупівлі та інвестиції,
- дипломатична ситуація.
Раніше президент США підтверджував свої наміри провести розмову з Володимиром Зеленським. Трамп заявив, що вони говоритимуть у п'ятницю, 4 липня.
На думку Трампа, Володимир Путін наразі не схожий на людину, яка б хотіла завершити війну. "Мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано", – сказав він, підсумовуючи розмову з російським диктатором.