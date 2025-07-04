Зеленський, імовірно, поговорив з Трампом: Єрмак заявив про "важливу розмову"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про "дуже важливу розмову між президентами". Імовірно, мовиться про Зеленського й Трампа.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Єрмака.

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Що сказав Єрмак про розмову політиків

У четвер, 3 липня, Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якою він був дуже розчарований. Очікувалося, що наступного дня, 4 липня, американський лідер поговорить з Зеленським.

Андрій Єрмак заявив, що відбулася дуже важлива розмова між президентами.

Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро,

– написав він.

Журналіст пізніше підкреслив, що розмова Зеленського та Трампа тривала 40 хвилин, а розмовляли політики про ескалацію російських ударів по Україні та постачання Києву систем протиповітряної оборони.

Своєю чергою, Володимир Зеленський прокоментував розмову, назвавши її важливою та корисною. Серед тем, що обговорили політики:

російські повітряні удари по Україні,

ситуація на фронті,

можливості щодо ППО,

майбутня зустріч команд,

спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва

взаємні закупівлі та інвестиції,

дипломатична ситуація.

Раніше президент США підтверджував свої наміри провести розмову з Володимиром Зеленським. Трамп заявив, що вони говоритимуть у п'ятницю, 4 липня.

На думку Трампа, Володимир Путін наразі не схожий на людину, яка б хотіла завершити війну. "Мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано", – сказав він, підсумовуючи розмову з російським диктатором.