Зеленський ініціював переговори з Путіним після загибелі 4 героїв біля Шумів, – Мендель

Через загострення на Донбасі Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним. Однак у Кремлі заперечують, що їм надходив запит від української сторони.

Речниця Зеленського Юлія Мендель розповіла, що запит на переговори від Зеленського до Путіна надійшов відразу після трагедії під Шумами. Бойовики 26 березня обстріляли позиції ЗСУ і вбили 4 українських воїнів.

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Запит на переговори (від Зеленського до Путіна – 24 канал) надійшов відразу після загибелі 4 військовослужбовців Збройних сил України – ще 26 березня,

– повідомила Мендель.

Наразі жодної відповіді представники держави-агресора не надали.

Тим часом у Кремлі розповідають, що пропозиція провести переговори не надходила.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін начебто має що сказати Зеленському. Зокрема, "з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".

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