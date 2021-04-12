Зеленський ініціював переговори з Путіним після загибелі 4 героїв біля Шумів, – Мендель

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Через загострення на Донбасі Володимир Зеленський намагався поговорити з Володимиром Путіним. Однак у Кремлі заперечують, що їм надходив запит від української сторони.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Речниця Зеленського Юлія Мендель розповіла, що запит на переговори від Зеленського до Путіна надійшов відразу після трагедії під Шумами. Бойовики 26 березня обстріляли позиції ЗСУ і вбили 4 українських воїнів.

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Запит на переговори (від Зеленського до Путіна – 24 канал) надійшов відразу після загибелі 4 військовослужбовців Збройних сил України – ще 26 березня,
– повідомила Мендель.

Наразі жодної відповіді представники держави-агресора не надали.

Тим часом у Кремлі розповідають, що пропозиція провести переговори не надходила.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін начебто має що сказати Зеленському. Зокрема, "з приводу розрядки напруженості і запобігання потенційної війни на Донбасі".

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