Інтерв'ю Зеленського телеканалу Fox News: головні заяви президента
Володимир Зеленський 1 березня вночі дає інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Ця розмова відбувається після того, як президент України мав візит у Білий дім до Дональда Трампа.
Що розповів Зеленський про зустріч з Трампом, які заяви зробив про війну, переговори, мир, а також дії США та Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Які заяви зробив Зеленський в інтерв'ю Fox News
Після суперечки з Дональдом Трампом республіканець Ліндсі Грем закликав українського лідера піти у відставку. "Лише українці обирають Президента України", – відреагував Зеленський в інтерв’ю Fox News. "Не можу змінити наше (українців – 24 Канал) ставлення до росіян, бо вони вбивці", – пояснив Зеленський. І додав, що це не означає, що ми не хочемо миру. "Мої люди просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці Росії", – зазначив він. "Не впевнений, що ми зробили щось погане, але вони (Білий дім – 24 канал) мають почути позицію України", — сказав Зеленський. Він додав, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин, але цього недостатньо.Президент підкреслив, що Україна готова до миру, але має бути у сильній позиції, потрібні гарантії. Зеленський наголосив, що вдячний Трампу, що він хоче завершити війну. При цьому, згадав, що Путін порушував припинення вогню 25 разів.
Зеленський відповів Грему
Після суперечки з Дональдом Трампом республіканець Ліндсі Грем закликав українського лідера піти у відставку. "Лише українці обирають Президента України", – відреагував Зеленський в інтерв’ю Fox News.
"Не можу змінити наше (українців – 24 Канал) ставлення до росіян, бо вони вбивці", – пояснив Зеленський. І додав, що це не означає, що ми не хочемо миру. "Мої люди просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці Росії", – зазначив він.
"Не впевнений, що ми зробили щось погане, але вони (Білий дім – 24 канал) мають почути позицію України", — сказав Зеленський. Він додав, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин, але цього недостатньо.Президент підкреслив, що Україна готова до миру, але має бути у сильній позиції, потрібні гарантії.
Зеленський наголосив, що вдячний Трампу, що він хоче завершити війну. При цьому, згадав, що Путін порушував припинення вогню 25 разів.