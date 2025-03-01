Інтерв'ю Зеленського телеканалу Fox News: головні заяви президента

Володимир Зеленський 1 березня вночі дає інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Ця розмова відбувається після того, як президент України мав візит у Білий дім до Дональда Трампа.

Що розповів Зеленський про зустріч з Трампом, які заяви зробив про війну, переговори, мир, а також дії США та Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які заяви зробив Зеленський в інтерв'ю Fox News