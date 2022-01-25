Зеленський у коментарях під своїм відео заявив, що Харків ніколи не буде окупований

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю припустив, що Росія може почати окупацію України з Харкова. Це викликало шквал критики та обурення українців. Тож, згодом президент спростував свої слова.

Сталося це на його сторінці в інстаграмі. Володимир Зеленський відповів на коментар одного з користувачів.

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Чоловік написав, що Харків не хоче бути окупованим Росією. На це президент відповів:

І ніколи не буде окупований! Ніколи! Тому що Харків – це наше місто із нашими крутими людьми.



Відповідь Зеленського / Скриншот зі сторінки Володимира Зеленського в інстаграмі

Що цьому передувало

В інтерв'ю американському виданню The Washington Post, опублікованому 21 січня, Володимир Зеленський заявив, що Росія може окупувати Харків, і це стане початком великомасштабної війни. Пізніше речник президента Сергій Никифоров уточнив, що його слова були "просто прикладом, гіпотетичним сценарієм".

На заяву Зеленського відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він закликав харків'ян не піддаватися панічним настроям та висловив упевненість, що Харків залишиться мирним українським містом, яке готове дати відсіч агресору.

Чому заговорили про вторгнення Росії

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Президент закликав не панікувати та не скуповувати гречку, адже загроза не стала більшою. Він нагадав, що війна з Росією триває вже восьмий рік.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.