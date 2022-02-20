Зеленський мав "термінову розмову" з Макроном – про втрати й загострення на фронті

Президент Франції Еммануель Макрон і Президент України Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 19 лютого. Анонс розмови оприлюднили у переддень.

За повідомленням Зеленського у твітері, лідери спілкувалися "про загострення на фронті". У Макрона додали, як зауважив 24 канал, що ризик ескалації розпочатого Росією конфлікту все ще "дуже високий".

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Володимир Зеленський і Еммануель Макрон поговорили телефоном про ситуацію на Донбасі

Президент України у твітері написав коротко:

Провів термінову розмову з президентом Еммануелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів.

Також Зеленський зазначив, що обговорив із Макроном "необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання".

Французький канал BFM TV із посиланням на Єлисейський палац (адміністрацію президента Франції) зазначив таке:

Ризик ескалації розпочатого Росією конфлікту "дуже високий".

Поточні переговори є "останніми необхідними зусиллями задля уникнення великого конфлікту".

І сам президент Франції збирається докласти всіх зусиль, "щоб зберегти стабільність і мир в Європі".

А ось чи не найважливіше з повідомлення Єлисейського палацу: видання вказує, що Володимир Зеленський запевнив Еммануеля Макрона, що не буде "відповідати на провокації" Росії.

18 лютого стало відомо, що Еммануель Макрон домовився про телефонні розмови з Володимиром Зеленським на 19 лютого та Володимиром Путіним на 20. "Наш обов'язок, як і раніше, полягає в тому, щоб уникнути гіршого", – переконаний президент Франції. І саме тому він ці діалоги запланував.

А тим часом цього ж дня:

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