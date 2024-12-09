Політичний крок: Фейгін розібрав, якою була зустріч Трампа й Зеленського в Парижі

Під час відкриття у Франції Нотр-Даму Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном. Ймовірно, там вони обговорювали події, що стосуються врегулювання російсько-української війни.

Російський опозиціонер, блогер Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що дуже важливо, що Трамп не відмовився від тристоронньої зустрічі. Це стало вагомим політичним кроком.

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Владімір Путін нервує

Марк Фейгін вважає, що зустріч Зеленського та Трампа може означати першу консультацію щодо припинення війни, яку Росія розпочала в Україні. У Кремлі можуть дуже нервувати через це.

Країни, які були на відкритті Собору Паризької Богоматері приязно ставляться до нашої держави, адже Україна вважається частиною цивілізованого світу.

Завдяки старанням Владіміра Путіна історично склалось так, що Росія чужа на цьому святі. Диктатор руйнує собори, а не відбудовує їх,

– сказав російський опозиціонер.

Він припустив, що під час розмови Зеленського з Трампом було порушено деякі важливі теми, які є принциповими для України.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, Макрон організував зустріч Зеленського та Трампа у Єлисейському палаці перед церемонією відкриття Собору Паризької Богоматері. Новообраний президент США, ймовірно, не планував брати участь у цій розмові, але змінив рішення за ініціативою Макрона.

На зустрічі, можливо, обговорювали те, що будь-які мирні перемовини з Росією мають призвести до неможливості відновлення війни.

Це можна зробити, увівши іноземні війська на територію України, щоб утворилась демілітаризована зона із гарантіями безпеки,

– висловився Марк Фейгін.

Однак, на його думку, Путін не захоче погодитись на це, адже він прагнутиме, щоб війна на території України відновилась після ймовірних мирних перемовин.

Розмова з Трампом

Стало відомо, що розмова Зеленського із Трампом та Макроном тривала понад 30 хвилин. За словами російського опозиціонера, цього часу цілком достатньо, щоб обговорити важливі питання.

Він зазначив, що, можливо, відбулись також неофіційні зустрічі, де лідери країн обговорювали ситуацію в Україні.

Це не на користь Росії, адже Путін раніше ставив ставку на перемогу Трампа, однак виявилось, що це була його велика помилка. Новообраний президент США може створити багато проблем для Росії, зокрема вплинути на військову допомогу, яку Кремлю виділяють партнери,

– додав Фейгін.