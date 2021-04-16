Зеленський, Меркель і Макрон закликали Росію відвести війська від кордону України

Президент України Володимир Зеленський, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та очільник Франції Еммануель Макрон провели тристоронню зустріч. Усі висловили своє занепокоєння щодо загострення на Донбасі та настрої Росії.
Джерело:Пресслужба канцлера Німеччини
На зустрічі обговорили ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні. Зокрема Меркель і Макрон поділились занепокоєнням щодо нарощення російських угрупувань біля меж України та в тимчасово окупованому Криму.
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Лідери країн закликали демонтувати російські війська біля кордонів.
Вони закликали (Росію – 24 канал) відвести військові підрозділи для деескалації ситуації,
– мовиться у повідомленні.
Також канцлерка Німеччини та президент Франції наголосили на своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Вони відзначили, що необхідне повне впровадження мінських домовленостей з обох сторін. А також заявили, що Німеччина та Франція продовжать співпрацю у "нормандському форматі".
Що відомо про робочий візит Зеленського у Францію
- Президент України Володимир Зеленський 16 квітня 2021 року прибув з робочим візитом у Париж.
- Зеленський в деталях на зустрічі розповів про порушення режиму тиші на Донбасі.
- Лідери держав також обговорили зустріч "нормандської четвірки", членство України в Європейському Союзі, вступ до Організації Північноатлантичного договору, а також – зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена.
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