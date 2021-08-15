Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і", - Никифоров

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Речник президента Сергій Никифоров вважає, що дійти згоди у всіх питаннях лідери не зможуть.

Попри те, українська сторона сподівається почути конкретні гарантії від канцлерки Німеччини. Мова йде про запуск "Північного потоку-2".

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"Північний потік-2" є головною темою зустрічі

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров переконаний, що основною темою майбутніх переговорів лідерів України та Німеччини стане саме російський газопровід.

Головною проблемою в цьому питанні, за словами Никифорова, є те, що в України та Німеччини різні позиції щодо "Північного потоку-2". Україна категорично проти запуску газопроводу, водночас Німеччина зацікавлена у його функціонуванні.

Також Никифоров відзначив, що Німеччина взяла на себе серйозні зобов'язання на випадок, якщо Росія використовуватиме "Північний потік-2" проти України. На його думку, візит Ангели Меркель до Києва означає те, що Німеччина також вважає некоректним вирішення питань, які стосуються України без самої України.

Однак, речник Зеленського вважає, що візит канцлерки не варто розглядати як окремий візит, а як частину серії дипломатичних контактів.

Тобто візит Ангели Меркель до Києва – це один епізод із серії контактів на вищому рівні, які присвячені все тим же актуальним питанням: безпека в Україні, кібербезпека в Україні й у світі, в США, це "Північний потік-2", озброєння, енергетична безпека Європи й так далі, це невичерпний список,

– розповів Никифоров.

Також прессекретар президента переконаний, що питання газопроводу обговорюватимуть не лише в контексті України, а й загалом безпеки Східної Європи, адже Польща теж виступає проти запуску "Північного потоку-2".

Візит Меркель не є прощальним

Восени 2021 року Ангела Меркель складе повноваження канцлерки Німеччини, тому побутують думки про те, що її прощальний візит. Однак, Никифоров так не вважає. Свою позицію речник Зеленського підкріплює тим, що ймовірним наступником Меркель буде її колега по партії Армін Лашета.

На думку Никифорова, канцлерка їде до Києва не прощатися. Це її звичайний робочий візит. А вже потім вона передасть усі справи наступнику.

Тобто це не чисто церемоніальний візит, це звичайний робочий візит, присвячений конкретним темам,

– додав речник президента.

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