Зеленський може пом'якшити позицію щодо території, – Келлог

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки.

На його думку, це єдиний вихід для закінчення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RFE/RL.

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Яку заяву зробив Келлог щодо поступок

У розмові з журналістами президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. Незадовго до цього Кіт Келлог сказав, що Київ та Москва повинні будуть піти на поступки.

За його словами, український президент Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо питання територій". Він наголосив, що російський диктатор Владімір Путін також буде вимушений поступитися.

З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом… І це добре для обох сторін,

– заявив Келлог.

До слова, видання The Independent написало із посиланням на інсайдерів у Білому домі, що президент США прагне покласти кінець війні в Україні до весни. Раніше в Офісі Президента заявили, що "жодних мирних планів за 100 днів у медіа не існує в реальності".