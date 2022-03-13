Зеленський нагородив 106 українських захисників, 17 з них – посмертно
Володимир Зеленський під час звернення до українців у ніч на 13 березня заявив, що підписав 2 важливих укази. Президент відзначив державними нагородами України 106 військових. З них 17 – посмертно.
Український лідер наголосив, що вони – герої. Військові мужньо проявили себе у боях за українську незалежність, повідомляє 24 канал.
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Я підписав укази про відзначення державними нагородами України 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе у боях за незалежність України. 17 з них, на жаль, – посмертно. Але вони – герої,
– наголосив Зеленський.
І звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли:
- Сергію Васічу – старшому сержанту (посмертно),
- Інні Дерусовій – сержанту (посмертно),
- Костянтину Мрочку – солдату (посмертно),
- Віталію Пархомуку – старшому солдату (посмертно),
- Олегу Свинчуку – солдату (посмертно),
- Андрію Ханіну – сержанту (посмертно),
Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоїли:
- Володимиру Гуцулу – старшому лейтенанту,
- Володимиру Чорному – старшому лейтенанту.
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