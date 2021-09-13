Окрім нього, такий орден отримали ще 32 людини. Нагородження було присвячене 30 річниці створення Національного олімпійського комітету.

Нещодавно Зеленський вручив орден регіоналу, який був проти Майдану, – ЧЕСНО

Детальніше про ці нагороди

Христоєв отримав орден II ступеню. Окрім нього отримали такі відзнаки легендарна тренерка з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна, а також призер Олімпіади Ніна Уманець.

Про цей указ повідомили на сайті голови держави. Його Володимир Зеленський підписав 11 вересня.

Що таке Національний олімпійський комітет Це громадська організація, яка опікується участю українських спортсменів в Олімпійський іграх. Дії організації завжди базуються на положеннях Олімпійської хартії.



Комітет утворили ще 22 грудня 1990 року. Проте Міжнародний олімпійський комітет офіційно визнав українську організацію лише в 1993 році.



Інформація взята з Це громадська організація, яка опікується участю українських спортсменів в Олімпійський іграх. Дії організації завжди базуються на положеннях Олімпійської хартії.Комітет утворили ще 22 грудня 1990 року. Проте Міжнародний олімпійський комітет офіційно визнав українську організацію лише в 1993 році.Інформація взята з Вікіпедії

Детальніше про Христоєва

Newsroom повідомляє, що чоловік найбільше прославився як чиновник і депутат обласної ради. Зокрема, у 1995 – 2005 роки він очолював Управління питань фізичної культури, спорту й туризму Харківської ОДА.

Згодом посадовець почав керувати таким же департаментом у мерії Харкова. В обласній раді він представляв фракцію "Партії Регіонів". У 2012 році Христоєв став штатним радником тодішнього мера Геннадія Кернеса. Він перестав ним бути лише після смерті цього політика у 2020 році.