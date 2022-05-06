Зеленський нагородив ще 286 військових ЗСУ, загалом таких вже понад 11 тисяч

Президент України Володимир Зеленський підписав черговий указ про нагородження наших героїв. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні до українців.

Неймовірні українські захисники своєю майстерністю та героїзмом вразили увесь світ. Вони понад два місяці не лише мужньо тримають оборону, а й ламають усі плани ворога та завдають йому великих втрат.

Читайте також Почалася третя евакуація цивільних із Маріуполя та "Азовсталі" зокрема

Нагородження героїв

Як розповів Володимир Зеленський, вже 11 672 наших хоробрих захисників та захисниць відзначені державними нагородами за мужність та ефективний захист України.

Трішки більше, ніж за 10 тижнів – понад 11 тисяч героїв. А перед цим зверненням я підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців ЗСУ,

– повідомив президент.

Він додав, що саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів зараз тримається не лише Україна, а й уся Європа.

Нові подвиги українських героїв

Росіяни гучно хизувалися своїм танком Т-90М. В одному з боїв під Харковом наші захисники випробували його на міцність. Як показала практика, будь-яка "передова" російська бойова техніка після зустрічі з українськими воїнами перетворюється на шматок обгорілого металу.

Росіяни натхненно продовжують операцію зі знищення своїх безпілотників "Орлан". Наші сили ППО над Донбасом скасували зворотний квиток для 7 ворожих БПЛА.

У зоні ООС росіяни продовжують активні наступальні дії, впродовж доби було зафіксовано аж 11 ворожих атак. Нашим героям вдалося не лише відбити усі напади ворога, а й завдати йому великих втрат.

На Сході ворог був менш активним, але теж зазнав великих втрат. Впродовж доби він двічі йшов у наступ, але зумів досягнути лише втрати як мінімум 32 солдатів та декількох бойових машин. Росіяни не можуть повернути втрачені позиції поблизу Харкова, їхній штурм на Ізюмському напрямку теж не має успіху. Повідомляється, що ЗСУ перейшли у контрнаступ, нашим героям вже вдалося звільнити від російських окупантів кілька сіл .

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців