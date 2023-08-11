Хтось брав готівкою, хтось – криптою: Зеленський про результат перевірок ТЦК і військкомів

Президент Володимир Зеленський 11 серпня розповів про результати перевірок ТЦК. Зокрема, після цього 33 посадовцям військкоматів оголосили підозри.

Глава держави провів спеціальне засідання РНБО, на якому розглядали одне ключове питання – результати перевірки ТЦК. Він заслухав низку доповідей – ДБР, СБУ, МВС, Генерального прокурора, НАЗК, НАБУ.

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Хтось брав готівкою, хтось – криптовалютою

Президент розповів, що загалом є вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів.

33 підозри. Обласні "воєнкоми", міські, районні. Працівники ВЛК. Інші посадові особи. Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця. Цинізм усюди однаковий,

– наголосив Зеленський.

За його словами, військкоми були причетні до:

незаконного збагачення,

легалізації незаконно отриманих коштів,

неправомірної вигоди,

незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон.

"Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада", – заявив український лідер.

Він додав, що натомість цю систему можна довірити воїнам, які:

пройшли фронт;

не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я чи кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму.

"Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України. Кожен "воєнком", щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну", – підкреслив український лідер.

Звільнені військкоми й інші посадовці, які мають погони й щодо яких не виявили даних про злочини чи порушення, якщо хочуть зберегти погони та довести свою гідність, вирушать на фронт.

Але підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд. Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально,

– зазначив президент.

Він підсумував, що за два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз тривають перевірка та підготовка пропозицій. Рішення також будуть.

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Перевірка ТЦК: що відомо