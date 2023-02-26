F-16 і далекобійні ракети зокрема: Зеленський направить у США список озброєння для перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив представникам США, що має намір відправити їм список озброєнь, які необхідні українським військовим для прискорення перемоги.

У матеріалі CNN йдеться про те, що глава держави зустрівся з головою комітету Палати представників із закордонних справ Майклом Макколом та чотирма іншими членами Палати представників від Республіканської партії.

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Яка зброя необхідна Україні

Під час зустрічі він заявив про намір відправити список озброєнь, у тому числі винищувачів F-16, які, на його думку, потрібні для наближення кінця війни з Росією.

"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемогу у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", – заявив Маккол.

Перемовини щодо надання Україні F-16