F-16 і далекобійні ракети зокрема: Зеленський направить у США список озброєння для перемоги
Джерело:CNN
Президент України Володимир Зеленський заявив представникам США, що має намір відправити їм список озброєнь, які необхідні українським військовим для прискорення перемоги.
У матеріалі CNN йдеться про те, що глава держави зустрівся з головою комітету Палати представників із закордонних справ Майклом Макколом та чотирма іншими членами Палати представників від Республіканської партії.
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Яка зброя необхідна Україні
Під час зустрічі він заявив про намір відправити список озброєнь, у тому числі винищувачів F-16, які, на його думку, потрібні для наближення кінця війни з Росією.
"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемогу у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", – заявив Маккол.
Перемовини щодо надання Україні F-16
- Джо Байден заявив, що Україні зараз не потрібні винищувачі F-16.
- Під час пресконференції, присвяченої роковинам повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський прокоментував питання передачі Україні F-16. За його словами, є відчуття, що 3 європейські країни можуть надати нам винищувачі та тренувати пілотів.
- Зокрема, Польща готова проводити навчання для наших пілотів на F-16. Однак, як наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, це питання слід узгодити у ширшій коаліції, тобто разом із партнерами.
- Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна може отримати винищувачі п'ятого покоління від США. За її словами, важливо зробити нашу державу обороноздатною після перемоги у війні. Це дозволить мінімізувати ризики того, що Росія наважиться наступати знову.