18 березня, 21:48
Зеленський наразі не розмовляв із Трампом після телефонної розмови з Путіним
Володимир Зеленський наразі не спілкувався із лідером США Дональдом Трампом після його розмови з російським диктатором Путіним. Проте він сподівається, що дзвінок відбудеться.
Про це президент сказав на зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.
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Зеленський наразі не говорив із Трампом після дзвінка Путіну
Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці,
– сказав президент.
Лідера запитали, яким буде ключове повідомлення президенту Трампу з боку України після того, як Росія фактично відмовилась від 30-денного всеосяжного припинення вогню.