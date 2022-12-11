Зеленський найближчим часом поспілкується з Байденом

США продовжують потужно підтримувати Україну. Невдовзі відбудеться розмова президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена та глави держави Володимира Зеленського.

Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 11 грудня, повідомляє 24 канал. Також він розповів про сьогоднішні розмови з президентами Франції та Туреччини.

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Президент скоро поговорить з Байденом

Зеленський розповів, що сьогодні розмовляв з президентом Франції Емануелем Макроном.

"Це була доволі тривала розмова – понад годину – і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія... Координуємо кроки, готуємося до реалізації нашої формули миру – пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо", – зауважив глава держави.

Також він говорив з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.

"Як завжди, дуже конкретна розмова. І про те, що важливо не лише для України й Туреччини, а що має справді глобальне значення. Обговорили можливості з розширення нашого чорноморського експортного коридору", – розповів Зеленський.

Президент подякував Ердогану за підтримку української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine – "Зерно з України". Окрім цього, лідери домовилися про деякі важливі спільні кроки на найближчий час.

Сьогодні ж – пізніше – запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови,

– повідомив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Білий дім схвалив нову допомогу для України

Білий дім схвалив новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів. Силам оборони нададуть:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам;

засоби протиповітряної оборони;

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),

машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

близько 150 генераторів;

польове обладнання.

У Пентагоні зазначили, що загалом від початку роботи Адміністрації Байдена США виділили Україні на безпекову допомогу 20 мільярдів доларів.