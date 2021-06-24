Зеленський назвав "гучне і складне питання", яке можуть винести на референдум
Джерело:ТСН
Володимир Зеленський не заперечує, що у випадку провалу перемовин щодо урегулювання конфлікту на Сході доведеться відгороджувати Донбас "стіною". Однак це питання президент винесе на народний референдум.
В інтерв'ю глава держави назвав одне із "гучних і складних питань", яке можуть насамперед винести на всенародне голосування.
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Питання "стіни" на Донбасі можуть винести на референдум
Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, Росією, окремо з Європою і паралельно нормандський формат. Якщо все це не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України,
– зазначив Зеленський.
Він наголосив, що питання "стіни" та Донбасу – складне, "це точно не популярно, не популістично". Крім того, президент усвідомлює, що "це на багато років" і хоче, аби це розуміли й люди.
Водночас глава держави сподівається на розуміння та підтримку зі сторони США та інших держав щодо мирного врегулювання ситуації на Сході.
Винесення питання Донбасу на референдуму: що відомо
- Під час пресконференції 20 травня Зеленський заявив, що у влади є декілька планів щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій України й людей. Зокрема, на розгляд народу можуть представити референдум щодо Донбасу.
- Згодом в Офісі Президента уточнили, що до такого кроку вдадуться, якщо цього вимагатимуть переговори.