Зеленський назвав, коли Україна могла б розглянути обмін Медведчука на полонених у Росії

Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б розглянути обмін Віктора Медведчука на полонених в Росії українців. Це можливо за умови, якщо б Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта.

Президент України пояснив, що наразі до підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Медведчука застосовується українське законодавство. Про це він розповів у інтерв'ю 17 жовтня.

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Зеленський припустив обмін Медведчука на полонених в Роcії та назвав умову

Пан Медведчук – громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні,

– заявив Зеленський.

Президент України також, відповідаючи на питання ведучого, заявив, що Росія прямо не заявляла свої вимоги "залишити в спокої" Медведчука.

Коротко про справи Медведчука