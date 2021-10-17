Зеленський назвав, коли Україна могла б розглянути обмін Медведчука на полонених у Росії
Джерело:ICTV
Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б розглянути обмін Віктора Медведчука на полонених в Росії українців. Це можливо за умови, якщо б Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта.
Президент України пояснив, що наразі до підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Медведчука застосовується українське законодавство. Про це він розповів у інтерв'ю 17 жовтня.
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Зеленський припустив обмін Медведчука на полонених в Роcії та назвав умову
Пан Медведчук – громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні,
– заявив Зеленський.
Президент України також, відповідаючи на питання ведучого, заявив, що Росія прямо не заявляла свої вимоги "залишити в спокої" Медведчука.
Коротко про справи Медведчука
- 12 жовтня представнику ОПЗЖ Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід у справі про державну зраду. Політика відправили під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
- 8 жовтня куму Володимира Путіна оголосили підозру в держзраді та тероризмі.
- Справа стосується вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі. Політик нібито політик сприяв, щоб організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України. Медведчук на "плівках" стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.
- Окрім того, з травня 2021 року перебував під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Медведчук намагався оскаржити рішення. Водночас Київський апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом щонайменше до 31 жовтня.