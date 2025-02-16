Зеленський назвав країни, на які може напасти Путін улітку
- Володимир Зеленський заявив, що Росія може напасти на країни НАТО.
- У Білорусі тривають військові навчання, що може свідчити про підготовку до імовірного вторгнення Росії влітку.
Останні кілька тижнів Україна ділиться зі світом своїми даними щодо загроз для європейських країн з боку Росії. Володимир Зеленський назвав, куди може спрямувати свої війська Путін.
Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.
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Путін може напасти на країни НАТО
Знаючи, що йому не вдалося нас окупувати, ми не знаємо, куди він піде. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва, тому що ми віримо, що Путін буде вести війну проти НАТО,
– сказав Зеленський.
Президент попередив: якщо США вирішать вийти з НАТО, це стане знищенням Альянсу. На жаль, європейські члени НАТО не мають військового потенціалу, щоб захистити себе без втручання Америки. Путін може відчути себе безкарним і спрямувати танки на Європу – зокрема, на колишні країни радянського блоку.
"Вони почнуть з тих маленьких країн, які були в СРСР. Але Європа не відповість, бо в них нема чим", – сказав Зеленський.
Як відомо, у Білорусі тривають військові навчання. Тож є перспектива більш масштабного вторгнення Росії "в інших місцях Європи" вже цього літа.
"Ви побачите. Всі побачать. Він (Путін – 24 Канал) спробує зробити дещо нове. Він думає не тільки про Україну", – запевнив Зеленський.
І західні розвідки, і сама Україна бачать, що росіяни тренують 150 тисяч солдатів – переважно на території Білорусі.