Зеленський назвав посередників, які можуть бути між Україною та Росією

Володимир Зеленський пояснив, які країни можуть бути посередниками у перемовинах між Україною та Росією. Зокрема, щодо повномасштабної війни.

Президент України розповів в інтерв'ю виданню Bloomberg, що треба зупинити Путіна разом. Також український лідер заявляв, що ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році, пише 24 Канал.

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Зеленський пояснив, які країни сприятимуть перемовинам

Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм доведеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом,

– пояснив український лідер.

За його словами, в іншому випадку – буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України. Адже Росія буде гратися.

"Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України й світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше – це обопільний тиск США та Китаю", – підсумував Зеленський.

До речі, Україна провела перший Саміт миру, на якому були понад 90 країн. Росію на нього не запросили, Китай не приїхав тому, що не було Москви. Головний радник президента США із зовнішньої політики Джейк Салліван припустив, що Сі Цзіньпіна попросив не приїжджати Путін.

Водночас український лідер заявив, що на другому Саміті миру може бути присутня Росія, проте не впевнений, що Путін: "Мені здається, що він боїться виїжджати із Росії. Може до цього моменту в Кремлі буде інша людина, ну що ж – буде інша".