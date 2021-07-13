Ми втрьох це розуміємо, – Зеленський назвав причину відтермінування нормандської зустрічі

Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч – необхідна. Водночас Росія усіляко відтерміновує цей процес.

Зеленський наголосив: троє членів "нормандської четвірки" розуміють, що зустріч необхідно провести. За словами Зеленського, відпрацьовано кластер – це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу.

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Цей кластер напрацювала Німеччина і погодила Франція. Українська сторона також "за".

Його передали Росії. І ми бачимо, що відтерміновується нормандська зустріч через Росію. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський заявив, що на зустрічі з Меркель він довів: Україна робить усе, щоб нормандська зустріч відбулась.

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