Ми втрьох це розуміємо, – Зеленський назвав причину відтермінування нормандської зустрічі
Джерело:Всеукраїнський Форум "Україна 30"
Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч – необхідна. Водночас Росія усіляко відтерміновує цей процес.
Зеленський наголосив: троє членів "нормандської четвірки" розуміють, що зустріч необхідно провести. За словами Зеленського, відпрацьовано кластер – це кроки щодо практичного втілення в життя мінського процесу.
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Цей кластер напрацювала Німеччина і погодила Франція. Українська сторона також "за".
Його передали Росії. І ми бачимо, що відтерміновується нормандська зустріч через Росію. Це важливо, що ми втрьох це розуміємо,
– наголосив Зеленський.
Окрім того, Зеленський заявив, що на зустрічі з Меркель він довів: Україна робить усе, щоб нормандська зустріч відбулась.
Зеленський розуміє, чому Путіну "бракує часу"
- Володимир Зеленський відреагував на скандальну статтю Володимира Путіна про Україну. Український лідер заявив, що не читав матеріал повністю, однак вже може сказати, що робота – ґрунтовна.
- Зеленський зізнався, що може тільки позаздрити, як президент Росії витратив стільки часу на роботу над статтею.
- Водночас Зеленський зауважив: "деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити". Окрім того, український лідер наголосив, що міг би надати Путіну багато матеріалу, яким можна скористатися при написанні майбутньої статті".