Володимир Зеленський, говорячи про війну Росії проти України наголосив, що наша держава не готова віддати свою свободу Росії. Ба більше, у цьому контексті він назвав російського президента Владіміра Путіна "чортовим терористом".

Крім того, глава держави також підкреслив важливість ціни, яку українці платять за свою свободу. Адже війна забирає життя наших громадян.

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Зеленський сказав, що Путін "чортовий терорист"

Український очільник відзначив, що сила й енергія українських захисників, яку вони застосовують проти російського агресора, абсолютно не означає, що наша держава хоче "воювати все життя". Адже ціна, яку платять український народ за своє право на існування, за словами Зеленського, дуже висока.

Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося,

– сказав він.

Крім того, президент України наголосив, що війна забирає у нас найкращих людей. Він підкреслив, що всі чоловіки, жінки і діти, які загинули від рук окупанта, для нашої держави є найкращими героями.

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