Трамп може змусити Путіна до миру, якщо захоче, – Зеленський

Американський президент Дональд Трамп може змусити російського диктатора Владіміра Путіна прийти до миру, якщо хоче цього, оскільки останній його боїться.

Так вважає український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

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Що Зеленський сказав про Трампа

Український лідер сподівається, що ймовірна мирна угода між Києвом та Москвою буде мати більше значення ніж просто аркуш паперу. Він хоче, аби президент США був на боці справедливості, тобто на стороні України у цьому питанні.

Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити,

– заявив Зеленський.

На його думку, риторика Дональда Трампа щодо російського диктатора і теми перемовин є "справедливою". Він також вважає, що Владімір Путін боїться того, що сильний лідер може підтримувати Україну.

Окремо Володимир Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Путіна, зокрема з боку Китаю, аби забезпечити досягнення миру та більших гарантій безпеки, оскільки обіцянок Європи ніколи не буде достатньо.

"Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так", – запевнив президент України.

За його словами, перед повномасштабним вторгненням Росії він попросив колишнього президента Джо Байдена та його команду вжити превентивних дій, зокрема щодо санкцій та зброї, проте у Вашингтоні сказали, що лише у разі нападу.

"Паралельно з цим я просив країни ЄС, і вони не могли зробити це без схвалення США. Тому вони завжди дивляться на США, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі", – наголосив Зеленський.