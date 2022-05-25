Зеленський назвав єдиний позитив у переговорах з Росією
Переговори України з Росією практично не дали ніяких результатів. За весь час сторонам вдалося домовитися лише про одну річ.
Чого хорошого дали переговори з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить зацікавленості Кремля у переговорах. Про це він сказав у своєму дистанційному виступі під час Українського сніданку в межах Міжнародного форуму у Давосі, повідомляє 24 канал.
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Спочатку було відчуття, що можна почати говорити про якийсь результат. Однак поки що я цього не бачу. Єдиний позитивний момент, якщо можна так сказати, це те, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та вивезення цивільних людей з Маріуполя,
– зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що у цьому випадку перемовини дали можливість евакуювати людей. Однак тут не обійшлося без втручання Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
"Усі допомагали, як могли, тому й був результат. Більше ніяких результатів ці переговори не дали", – наголосив політик.
Коли можуть відновити переговорний процес
Наразі переговори між українською та російською делегаціями припинити, оскільки вони не дали бажаного результату. Зеленський зазначив, що Україна знову сяде за стіл переговорів з Росією лише після того, як звільнить свої території, які агресор захопив після 24 лютого 2022 року.
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Що відомо про евакуацію з "Азовсталі"
- 1 травня Зеленський повідомив, що нарешті вдалося розпочати процес евакуації цивільних з заводу "Азовсталь". Тоді вивезли близько сотні людей, серед яких були жінки, діти та літні люди. На жаль, ця евакуація коштувала життя трьом військовим, які супроводжували мирних маріупольців.
- Про евакуацію оборонців "Азовсталі" повідомили лише 16 травня. Тоді з металургійного комбінату вивезли у лікарню окупованого Новоазовська 53 важкопоранених українських воїнів. Ще 211 бійців евакуювали в Оленівку гуманітарним коридором.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що всіх захисників повернуть додому в межах обміну полоненими.
- За даними розвідки Великої Британії, з території "Азовсталі" вийшли близько 1700 військових. Скільки ще бійців залишилися – невідомо. Зауважимо, офіційної інформації про кількість евакуйованих воїнів, а також їхні імена не повідомляють з міркувань безпеки.
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