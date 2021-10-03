Зеленський не планує перетворювати Україну в президентську республіку

Володимир Зеленський заявив, що не планує перетворювати Україну у президентську республіку. Саме тому він не втручається у справи уряду та прем'єр-міністра.

Під час брифінгу у Трускавці український лідер зауважив, що робить винятки тільки для небезпечних моментів. Зокрема, одним з них стало питання опалювального виклику та європейських цін на газ через Росію.

Зауважте Разумков, Саакашвілі та розмова з Путіним: головне з брифінгу Зеленського у Трускавці

Це питання геополітичне. А це відповідальність вже й президента. Це питання голів облдержадміністрацій, а це відповідальність президента,

– наголосив Зеленський.

Брифінг у Трускавці: головне

Зеленський заявив, що не планує йти на другий термін каденції. Усі свої обіцянки президент планує реалізувати під час першої каденції.

Окрім того, український лідер досі хоче зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. За словами Зеленського, розмова тет-а-тет може принести позивні результати.

Також президент наголосив, що Україна намагатиметься повернути свого громадянина – Міхеіла Саакашвілі.