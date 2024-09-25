Що поєднує Зеленського та британського прем'єра

Дональд Трамп, очевидно, не зустрінеться з Володимиром Зеленським, який зараз перебуває у США. Раніше про можливість їх зустрічі говорили в Офісі Президента.

Як Трамп говорить про Україну

У планах команди Зеленського було організувати його зустрічі з чинним президентом США Джо Байденом і з двома кандидатами на цю посаду – Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Зараз в оточенні Трампа кажуть, що ніяка зустріч з Зеленським не планувалася. Хоча сам Трамп нещодавно підкреслив можливість такої зустрічі.

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Те, що в команді Трампа відмовилися від зустрічі з Зеленським, може пояснюватися і тим, що під час своїх виступів на мітингах, присвячених власному переобранню на посаду президента США Трамп почав жорстко критикувати Байдена і Гарріс, які нібито втягнули США у війну і не знають, як вийти з цієї ситуації. Про війну в Україні Трамп тепер згадує практично на кожному своєму мітингу.

У Пенсильванії він назвав Зеленського "найкращим продавцем в історії", бо президент України нібито кожного разу повертається з США з 60 мільярдами доларів. На передвиборчому мітингу в Джорджі Трамп пішов значно далі і заявив, що з Росією нема сенсу воювати, бо вона "виграє війни". Як доказ Трамп навів хрестоматійні приклади щодо перемоги Російської імперії у війні з французьким імператором Наполеоном, а також щодо перемоги СРСР у війні з Гітлером. Щоправда, Трамп забув сказати, що без допомоги союзників СРСР навряд чи був би здатний перемогти у Другій світовій.

Трамп щиро впевнений в тому, що шлях до закінчення війни Росії та України лежить через його перемовини з Путіним. Трамп ніколи не приховував свого захоплення авторитарними лідерами. Він навіть намагався домовитися з Кім Чен Ином, коли був президентом США. Гучне фіаско, яке завершилося продовженням розроблення ядерної програми Північної Кореї, нічого не навчило Трампа. Такі люди не здатні вчитися на власних помилках і живуть в тому світі, який їх влаштовує.

У мене нема жодних сумнівів, що після цих слів Трампа і його відмови зустрічатися з Зеленським, прихильники республіканця візьмуться переконувати, що він буде допомагати Україні і знає, як завершити війну поразкою Росії. Правдива відповідь полягає в тому, що він нічого не знає, а допомога Україні можлива лише у разі інтенсивного тиску на Трампа.

Висновки про те, яким може бути президентство Трампа

Ті, хто будуть вважати, що сама зустріч Зеленського з обома кандидатами на посаду президента США з самого початку була авантюрою, бо, мовляв, навряд чи у період передвиборчої кампанії, яка базується на протистоянні позицій, обидва кандидати будуть готові зустрічатися з президентом України, можуть звернутися і до іншого досвіду. Зеленський не один такий.

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До Нью-Йорка летить прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який планує зустрітися і з Байденом, і з Гарріс, і з Трампом. Для Стармера це також важлива зустріч, тим більше перед самітом у Німеччині, під час якого Байден, Еммануель Макрон, Стармер і Олаф Шольц мають обговорити стратегічне бачення підтримки України. Для британського прем'єра було б важливо зрозуміти, як насправді людина, яка через кілька місяців може очолити США, бачить західну солідарність у допомозі Україні.

Проблема в тому, що Стармер опиняється у тій самій ситуації, що і Зеленський. Одна справа – висловити своє бажання зустрітися з Трампом, а зовсім інша – отримати згоду. З кожним днем передвиборчих мітингів та посилення протистояння між Трампом і Гарріс, можливість зустрічі з тими, кого Трамп підозрює у підтримці Гарріс, зменшується.

Достатньо згадати, що у Великій Британії Трамп підтримує не лейбористів, а одіозного Найджела Фаража, який був батьком Брекзиту.

Тож не тільки Зеленському, а й Стармеру, не варто сподіватися на увагу Трампа. Це дозволяє зробити висновки про те, яким буде президентство Трампа, якщо американці за нього проголосують.