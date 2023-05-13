Зеленський відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом, – Bild
Джерело:Bild
Президент України Володимир Зеленський може з робочим візитом відвідати Німеччину. Вочевидь, планує український лідер зустрітись з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
У неділю, 14 травня, глава нашої держави уперше за тривалий період часу може відвідати Берлін. Власне, востаннє Зеленський був у столиці Німеччини ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Деталі поїздки
Як зазначають у Bild, німецькі урядові кола підтвердили, що візиту Зеленського в ФРН бути. Однак точна програма цієї поїздки – невідома. Вочевидь, про неї не розголошують через безпекові моменти.
Однак слід сказати, що у неділю у місті Аахені відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги. Власне, цю нагороду було раніше, у грудні 2022 року, присуджено українському президентові та народові України загалом.Зверніть увагу! З повідомлень преси зрозуміло, що головною метою візиту Зеленського в Німеччину все ж є зустріч з канцлером Олафом Шольцом.
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Візит в Італію
- Згадаємо до цієї теми, що у суботу, 13 травня, український лідер Володимир Зеленський прибув в Італію. Відомо, що напередодні про це також писали засоби масової інформації.
- Разом з тим це перший візит глави нашої держави в цю країну від початку широкомасштабного вторгнення. Ймовірно, планує Зеленський зустрітись з італійським лідером Серджо Маттареллою, а потім вирушити у Ватикан на прийом до Папи Римського.
- Днями в Офісу Президента наголошували на важливості вести діалог з очільником католицької церкви. Власне, радник глави ОП Михайло Подоляк констатував, що понтифік має авторитет з-поміж людей, тому й вкрай важливо з ним говорити, зокрема, на ті теми, що стосуються війни.