Зеленський відвідає Німеччину та зустрінеться з Шольцом, – Bild

Президент України Володимир Зеленський може з робочим візитом відвідати Німеччину. Вочевидь, планує український лідер зустрітись з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

У неділю, 14 травня, глава нашої держави уперше за тривалий період часу може відвідати Берлін. Власне, востаннє Зеленський був у столиці Німеччини ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Деталі поїздки

Як зазначають у Bild, німецькі урядові кола підтвердили, що візиту Зеленського в ФРН бути. Однак точна програма цієї поїздки – невідома. Вочевидь, про неї не розголошують через безпекові моменти.

Однак слід сказати, що у неділю у місті Аахені відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги. Власне, цю нагороду було раніше, у грудні 2022 року, присуджено українському президентові та народові України загалом.

З повідомлень преси зрозуміло, що головною метою візиту Зеленського в Німеччину все ж є зустріч з канцлером Олафом Шольцом.

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Візит в Італію