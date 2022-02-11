Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 11 лютого зустрівся з головою ОБСЄ Збігнєвом Рау. Політики обговорили ситуацію на Донбасі.
Деталі зустрічі політиків
Зеленський та Рау проаналізували мирний процес та безпекову ситуацію на Донбасі. Зустріч політиків відбулася у Харкові.
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Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на Донбасі,
– заявив президент України.
Що відомо про візит Рау в Україну
Міністр закордонних справ Польщі та глава ОБСЄ прибув в Україну ще 9 лютого. У Києві він зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою, а також міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук.
11 лютого Рау відправився на лінію розмежування на Донбасі. Після того політик полетить у Москву.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- 11 лютого проросійські бойовики поранили військового Збройних сил України. На щастя, воїна оперативно госпіталізували. Він перебуває у задовільному стані.
- Упродовж минулої доби окупанти 8 разів порушили "тишу". Вони гатили біля Пісків, Зайцевого, Гранітного, Тарамчука, Попасної та Водяного.
- 7 та 6 лютого маріонетки Кремля також обстрілювали позиції ЗСУ. Тоді через їхні дії поранення зазнали двоє наших захисників.
- Перед тим під обстріли потрапив Павлопіль. Відомо, що бойовики пошкодили будинок місцевого мешканця та школу.
- За даними розвідки, впродовж тижня російські найманці проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами. Крім того, ворожі підрозділи переводили у підвищену бойову готовність.
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Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:
Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на Донбасі.