Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

Володимир Зеленський 11 лютого зустрівся з головою ОБСЄ Збігнєвом Рау. Політики обговорили ситуацію на Донбасі.

Деталі зустрічі політиків

Зеленський та Рау проаналізували мирний процес та безпекову ситуацію на Донбасі. Зустріч політиків відбулася у Харкові.

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Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на Донбасі,

– заявив президент України.

Що відомо про візит Рау в Україну

Міністр закордонних справ Польщі та глава ОБСЄ прибув в Україну ще 9 лютого. У Києві він зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою, а також міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук.

11 лютого Рау відправився на лінію розмежування на Донбасі. Після того політик полетить у Москву.

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Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для гарантування миру на Донбасі.