Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до Конференції з відбудови України

30 квітня 2022 , 21:07
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Джерело:

твітер Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом підготовку до Конференції з відбудови України, яка відбудеться у швейцарському місті Лугано 4 – 5 липня.

Про це глава Володимир Зеленський розповів у своєму твітері, зазначивши, що питання відновлення України є важливим для Швейцарії. 

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Про що говорили лідери країн

Провів перемовини з Президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Відзначив гуманітарну допомогу з боку Швейцарії,
– зазначив Зеленський.

Окрім того, лідери держав обговорили підготовку до Конференції з відбудови України та посередницьку роль Швейцарії щодо надання консульських послуг українцям у Росії. 

Політика Швейцарії на тлі вторгнення Росії на територію України: головне

  • Нагадаємо, що 12 квітня під час телефонної розмови прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс домовилися відновити роботу над Міжнародною конференцією з питань реформ в Україні і провести Конференцію з питань відновлення України.
  • Окрім цього, нейтральна раніше Швейцарія запровадила проти Росії усі санкції, які увів Євросоюз.
  • До того ж президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс запропонував, аби країна виступила посередником у переговорах Росії та України. 

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Автор: Юлія Бабич