Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до Конференції з відбудови України

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом підготовку до Конференції з відбудови України, яка відбудеться у швейцарському місті Лугано 4 – 5 липня.

Про це глава Володимир Зеленський розповів у своєму твітері, зазначивши, що питання відновлення України є важливим для Швейцарії.

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