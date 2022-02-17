Загострення на Донбасі: Зеленський поговорив з Шарлем Мішелем
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем. Політики обговорили загострення на Донбасі, зокрема на Луганщині.
Телефонна розмова відбулась 17 лютого. Зокрема вже після цинічних обстрілів бойовиків на Донбасі.
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Зеленський поспілкувався з Шарлем Мішелем
Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем у Маріуполі. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні (мовиться про 17 лютого – 24 канал) провокаційні обстріли, зокрема у Станиці Луганській,
– написав Володимир Зеленський.
Президент України додав, що подякував за ініціативу донорської конференції на підтримку України.
Попередньо відомо, – через обстріли окупантів Володимир Зеленський вирушив на територію Операції об'єднаних сил. Попередньо відомо, що Президент України перевіряє систему охорони держкордону та порядок бойового патрулювання.
Коротко про обстріли окупантів на Донбасі
- Окупанти у Станиці Луганській артилерійським снарядом влучили у дитячий садочок. Там перебувало 20 дітей. На щастя, малюки не постраждали, однак контузію отримали 3 працівників закладу – сторож, прачка та помічниця вихователя. Їх у шоковому стані госпіталізували.
- Російські окупанти обстріляли школу та житлові квартали Врубівки на Луганщині. На момент обстрілу в закладі перебуло 30 учнів та 14 працівників. Попередньо даних про постраждалих немає.
- Згодом стало відомо, що внаслідок мінометних обстрілів поранення отримали один українських боєць та двоє цивільних громадян.
- До речі, станом на 11 годину 17 лютого бойовики 29 разів порушили режим про припинення вогню, з них 27 разів окупанти використали заборонене мінськими домовленостями озброєннями. Детальніше про обстріли читайте за посиланням.
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