Посли G7 відправили Зеленському лист щодо судової реформи і застерігають від "провалу"

Посли країн "Великої сімки" звернулися до Володимира Зеленського персональним листом. Вони переконують його у необхідності внесення змін до законопроєктів, що мають реформувати судову систему.

Персональний лист для Зеленського опинився у розпорядженні ЗМІ. Звернення до українського президента спрямували 15 червня.

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Дипломати мають побоювання

Лист послів Зеленському не містить жорсткої критики і є спробою нового підходу для того, щоб переконати президента. Звернення начебто не містить критичних зауважень чи попереджень про проблеми: натомість заповнений компліментами та описом переваг, які чекають на Україну.

Дипломати начебто мають відчуття небезпеки того, що нардепи ухвалять один із законів у нормальному вигляді, а Вищу раду правосуддя спробують зробити "ручною".

Як зазначають ЗМІ, в листі послів окремий блок присвячений переконанню Зеленського у тому, що без одночасної реформи двох органів спроба зробити судову систему чесною знову "завалиться".

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