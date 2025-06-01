Зеленський у ПАРЄ підписав угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський 25 червня прибув до Палацу Європи в Страсбурзі та підписав угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Документ, який також містить Статут Спецтрибуналу, підписали Президент Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

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Трибунал покликаний забезпечити міжнародне розслідування злочину агресії Росії та притягнути до відповідальності вище керівництво Кремля.

Очікується, що трибунал буде створено у партнерстві з міжнародними організаціями та державами, які підтримують принципи міжнародного права.

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Варто зауважити, що російське керівництво не уникне відповідальності за війну в Україні. А агресія РФ повинна отримати юридичну відповідь, яку визнає весь світі.

До слова, раніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор актом геноциду та підкреслює сучасні геноцидні наміри Росії в Україні.

Резолюція була ухвалена одноголосно 80 учасниками засідання 3 жовтня, наголошуючи на важливості історичної правди та справедливості.