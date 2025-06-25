Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ і запросив його в Україну
- Володимир Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом у Страсбурзі та запросив його в Україну.
- Зеленський відзначив підтримку ПАРЄ ідеї створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та подякував за увагу до війни Росії проти України на сесіях ПАРЄ.
Володимир Зеленський під час свого перебування в Європі провів зустріч із Теодоросом Русопулосом. Він запропонував очільнику ПАРЄ завітати в Україну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт президента.
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Про що Зеленський говорив з президентом ПАРЄ
Лідери зустрілися у Страсбурзі.
Глава держави відзначив те, що ПАРЄ була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Володимир Зеленський наголосив: дуже важливо, що Спецтрибунал судитиме відповідальних за злочин агресії проти України саме в Гаазі. Президент також подякував за те, що на кожній сесії ПАРЄ приділяють особливу увагу війні Росії проти України, зокрема постраждалим від російської агресії дітям, та ухвалюють важливі резолюції,
– мовиться в дописі.
Володимир Зеленський запросив президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, під час виступу в ПАРЄ Зеленський сказав, що Гаага чекає на Путіна та інших воєнних злочинців.