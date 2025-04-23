Зеленський нагадав заяву колишнього держсекретаря США про Крим на тлі критики Трампа

Увечері 23 квітня Володимир Зеленський виклав свій допис щодо перемовин у Лондоні. А також президент додав заяву Майка Помпео від 2018 року, яка стосувалася Криму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Навіщо Зеленський виклав заяву Помпео і про що в ній ідеться

Президент України використав заяву Помпео від 2018 року, щоб натякнути, що позиція США змінилася під час другого президентства Трампа. Тепер Америка хоче визнати Крим російським. Але так було не завжди.

Наприклад, державний секретар США Майк Помпео за першого президентства Трампа видав Кримську декларацію.

США знову підтверджують свою політику щодо відмови визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України,

– мовилося в заяві Помпео.

Також у документі сказано, що Росія намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип "жодна країна не може силою змінювати кордони іншої". Саме цього принципу дотримуються демократичні країни. А своїми діями Росія ізолювала себе від міжнародної спільноти.

Дуже цікаво, що ця заява Держдепу вийшла через десять днів після зустрічі Трампа та Путіна у 2018 році. Перед зустріччю Трамп допускав висловлювання, які свідчили про можливість перегляду в майбутньому політики США щодо невизнання спроби анексії Криму.

Тож Помпео поставив крапку в цих ревізіоністських спробах. Декларацію підтримала низка країн, її передали Мустафі Джемілєву. А Трамп, уже в 2025 році, спробував перетворити крапку на трикрапку. Тому Володимир Зеленський нагадав президентові США події тих років.

Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання,

– написав Зеленський.

Він додав: сподівається, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру.

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", – підсумував гарант.

23 квітня Трамп заявив: Зеленський може отримати мир або воювати ще 3 роки, перш ніж втратить всю країну.