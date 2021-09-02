Зеленський першим з президентів України прибув у Каліфорнію: мерію підсвітили кольорами прапора
Джерело:телеграм Офісу Президента
Володимир Зеленський прибув у Каліфорнію під час офіційного візиту в США. Це перший візит Президента України в Каліфорнії за всю історію незалежності держави.
У честь приїзду Зеленського мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
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Зеленський прибув в Каліфорнію
Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії після зустрічі з Президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
На честь приїзду глави держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора,
– мовиться у повідомленні ОП.
Окрім того, це перший візит Президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.
Мерію Сан-Франциско підствітили жовто-блакитними кольорами / Фото ОП
До речі, речник президента Сергій Никифоров написав у фейсбуці:
- що 2 вересня у Володимира Зеленського запланована зустріч із СЕО Apple Тімом Куком;
- виступ у Стенфордському університеті;
- спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини, а також зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини;
- а також – ознайомлення з роботою нацгвардії Каліфорнії.
Коротко про візит Володимира Зеленського у США
- Володимир Зеленський прибув у США 31 серпня. Він зустрівся з главою Світового банку Малпассом, міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
- 1 вересня у Білому домі відбулась зустріч Зеленського та Байдена. Президенти спочатку зробили кілька заяв для журналістів, а згодом дві години спілкувались особисто.
- Згодом опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України – узгодили протидію агресії Росії, діяльність у космосі, реформування судової системи, енергетичну безпеку.