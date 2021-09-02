Зеленський першим з президентів України прибув у Каліфорнію: мерію підсвітили кольорами прапора

Володимир Зеленський прибув у Каліфорнію під час офіційного візиту в США. Це перший візит Президента України в Каліфорнії за всю історію незалежності держави.

У честь приїзду Зеленського мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зеленський прибув в Каліфорнію

Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії після зустрічі з Президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

На честь приїзду глави держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора,

– мовиться у повідомленні ОП.

Окрім того, це перший візит Президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.



Мерію Сан-Франциско підствітили жовто-блакитними кольорами / Фото ОП

До речі, речник президента Сергій Никифоров написав у фейсбуці:

що 2 вересня у Володимира Зеленського запланована зустріч із СЕО Apple Тімом Куком;

виступ у Стенфордському університеті;

спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини, а також зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини;

а також – ознайомлення з роботою нацгвардії Каліфорнії.

Коротко про візит Володимира Зеленського у США