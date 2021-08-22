Зеленський під час зустрічі з Меркель не зрозумів, хто дасть Україні гарантії щодо газу

Президент Зеленський 22 серпня у Києві провів перемовини з канцлеркою Ангелою Меркель. Однією з головних тем розмови був "Північний потік-2". Після завершення зустрічі глава України заявив, що так і не зрозумів, хто гарантуватиме економічну безпеку Україні після 2024 року.

Саме у 2024 році завершується контракт на транзит газу з Росії до Європи через територію України. Зеленський сказав, що під час зустрічі з Меркель почув лише загальні речі.

Актуально Провал мінських угод та небезпека Росії: які теми порушили Зеленський та Меркель на зустрічі

Президент хоче зрозуміти, які будуть конкретні гарантії

Я хочу зрозуміти, що буде отримувати Україна і що може втратити наша держава після того, як закінчиться договір 24 року, і хто дає конкретні гарантії Україні,

– пояснив президент України.

Зеленський наголосив, що вже 23 серпня відбудеться зустріч міністрів енергетики України, США та Німеччини. Президент сподівається, що цього разу розмова буде більш конкретною.

Запланована зустріч міністрів енергетики США, Німеччини та України

Глава держави не виключає, що очільники відомства розмовлятимуть про перехід на зелену енергетику, проте це вимагатиме багато грошей та часу.

Меркель каже, що наполягатиме на продовженні контракту щодо транзиту

Зазначимо, що Меркель під час підсумкової пресконференції у Києві заявила, що Берлін наполягатиме на продовженні контракту щодо транзиту російського газу через територію України. Мовляв, про це канцлерка і повідомила президенту Росії Путіну 20 серпня.

До теми Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан