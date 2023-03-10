Україна шанує своїх героїв – Зеленський підбив підсумки доби і згадав загиблого бійця "Да Вінчі"

Володимир Зеленський ввечері 10 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де заслухав актуальну ситуацію на різних ділянках фронту. Одразу після цього він записав звернення до українців.

Як сказав президент України, йому доповіли про потреби у боєприпасах, забезпечення ЗСУ та багато інших деталей, передає 24 Канал.

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Дипломатичні зусилля

Зеленський відзначив, що 10 березня говорив на міжнародних переговорах про забезпечення українських воїнів і загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії.

У Києві з візитом перебувала пані прем'єр-міністр Фінляндії – держави, яка доволі активно нас підтримує. Я подякував за уже надані пакети допомоги, ми обговорили нові можливості зміцнити нашу оборону, зміцнити тиск на Росію – новий оборонний пакет для України, уже 14-й,

– сказав український лідер.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Політики говорили також про співпрацю у структурах Євросоюзу та підтримку наших ініціатив щодо покарання російських убивць.

"Також сьогодні зустрівся з міністром оборони Норвегії. Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Норвегія започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України – 7 мільярдів доларів на п’ять років, – яка може й має стати прикладом для інших наших партнерів.

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Крім того, Зеленський поспілкувався з представниками американської політичної спільноти – сенаторами, експертами – на майданчику Американського інституту підприємництва.

Це один із сильних американських think tanks – інституцій, що беруть участь у створенні політики.

Поінформував про поточну ситуацію, про наші можливості зламати російську агресію й повернути Україні безпеку. Подякував Америці за незмінну та принципову підтримку, за лідерство, яке може значно наблизити нашу перемогу,

– додав президент.

Подяка українським захисникам

Український лідер подякував бійцям ЗСУ, які стримують ворога на всіх напрямках. Також Зеленський особливо відзначив наших бійців, які захищають Україну на Донеччині.

"Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдев'ятки". Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати сьогодні бійцям ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста", – підкреслив він.

Зеленський не оминув увагою і гармашів 44-ї окремої артилерійської бригади, які воюють на Запорізькому напрямку.

Прощання з Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайло

Президент 10 березня вручив мамі "Да Вінчі" – Дмитра Коцюбайла – його "Хрест бойових заслуг".

Сьогодні відбулося прощання з Дмитром. І я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з "Да Вінчі". Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу й усієї Європи. Вдячний кожному й кожній. Згадайте сьогодні Дмитра, згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна – із 24 лютого, із 14-го року. Вічна пам'ять героям,

– наголосив президент.

Варто нагадати, що захисник "Да Вінчі" загинув 7 березня у боях за Бахмут. Дмитро Коцюбайло був учасником Революції Гідності у 2013 – 2014 роках. Тоді йому було тільки 18 років. Після перемоги Майдану та початку війни на Донбасі він добровольцем пішов захищати Україну.