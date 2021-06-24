Зеленський підписав санкції проти оточення Путіна: хто у списку

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російських бізнесменів та високопосадовців. Мовиться про голову держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, власника металургійної корпорації Михайла Шелкова, голову "Газпрому" Олексія Міллера та бізнесменів братів Ротенбергів.

Також у списку – гендиректор "Газпром-медіа Холдинг" Олександр Жаров, віцепрезидент Російського союзу промисловців і підприємців Олег Дерипаска, командувач Росгвардією Віктор Золотов. Загалом у списку 538 прізвищ.

Раніше Україна ввела санкції проти глави "Ростеху" Чемезова і російського бізнесмена Шелкова

Указ президента вступає у дію 24 червня. Термін дії санкцій – 3 роки.

Коротко про введені обмеження:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.

Зазначимо, що багато тих, хто потрапив у санкційний список, є близьким оточенням Володимира Путіна. Так голова "Ростеха" входить до бюро вищої ради партії "Єдина Росія".

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Окремим списком вводять санкції проти. У переліку – "Аерофлот", "РусДжет", "Авіакомпанія Сибір", "Газпром Авіа" та інші. Проконтролювати виконання указу президента має секретар РНБО Олексій Данілов.