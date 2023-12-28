Рівненська й Донецька ОДА отримали нових голів: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський 27 грудня підписав нові укази. Рівненська й Донецька обласні державні адміністрації отримали нових голів.

Попередніх голів Рівненської й Донецької ОДА президент України також звільнив своїми указами. Нові очільники почнуть обіймати ці посади з моменту підписання Зеленським указів.

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У Донецької й Рівненської ОДА нові голови

Відповідно до указу президента новим очільником Рівненської обласної військової адміністрації стане Олександр Коваль. Відомо, що чоловікові 36 років і з 2021 року він очолював Рівненську районну державну адміністрацію.

З відкритих джерел можна дізнатися, що Коваль раніше працював заступником начальника, а згодом і очільником управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області.



Олександра Коваля призначили головою Рівненської ОДА / Скриншот 24 Каналу

Того ж дня Володимир Зеленський призначив й голову Донецької обласної державної адміністрації. Ним став Вадим Філашкін протягом чотирьох років обіймав посаду заступника очільника ОДА.



Вадима Філашкіна призначили головною Донецької ОДА / Скриншот 24 Каналу

З відкритих джерел відомо, що Філашкіну 48 років і він родом з Миколаївської області. Раніше він проходив службу у лавах Збройних Сил України. За освітою він юрист, у минулому працював у Національній поліції та інших правоохоронних органах.

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