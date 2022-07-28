Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна Генеральним прокурором. Глава держави вже підписав відповідний указ.

Відповідний указ №538/2022 про призначення Андрія Костіна на посаду генпрокурора з'явився на сайті Офісу Президента 28 липня.

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Чого українська влада очікує від Костіна

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Костін – порядна та професійна людина, яка вміє системно працювати. Він очікує від нього фіксації всіх фактів злочинів росії та росіян проти українців та збір доказової бази для притягнення до відповідальності кожного російського окупанта.

Головне завдання, яке ставить перед ним суспільство – забезпечення усього необхідного для притягнення росії до відповідальності за війну. Це співпраця з міжнародним судом, державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових,

– сказав Зеленський.

ОП покладає на Костіна великі надії

В Офісі Президента на Костіна покладають великі надії. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Костін добре розуміє проблеми правоохоронної галузі і має бездоганну професійну репутацію, як юрист. Тож він очікує, що його робота буде дуже скрупульозною.

Нагадаємо, що проєкт постанови про призначення генеральним прокурором Андрія Костіна до Верховної Ради подав президент. Учасники підтримали постанову президента та погодились призначити Костіна на посаду генпрокурора України. За таке рішення висловились 17 членів комітету, 1 нардеп утримався від голосування.

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